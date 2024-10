Reprodução Mulher, de 72 anos, passou quatro noites perdida na floresta depois de seu marido, com quem fazia uma caminhada, sofrer uma querda e, posteriormente, morrer

Uma mulher, de 72 anos , que estava desaparecida após sair para fazer uma caminhada com o marido em uma floresta do Maine , nos Estados Unidos, foi localizada com vida por equipes de buscas depois de quatro noites perdida. Pamela Helmstadter só teria sobrevivido porque o cão de estimação do casal dormia sobre o seu corpo, mantendo-a assim aquecida.

Ela foi resgatada na quinta-feira na floresta em Alexander, no Condado de Washington, dias depois que ela e seu marido de 82 anos, John Helmstadter, ficaram desorientados quando saíram da trilha durante uma caminhada.

Ela foi encontrada a cerca de 200 metros do corpo do marido, que não resistiu ao frio. “Quando a equipe K-9 a localizou, seu cão estava sendo muito protetor com ela e até deitou em cima dela em seu peito”, disse o sargento do Maine Warden Service, Josh Beal. “Parece que era isso que a cadela fazia à noite também, para se manter aquecida”, continuou, acrescentando que o cão pode ter ajudado a salvar a vida de sua dona.

Esqueceu celular em casa

Pamela, que passou noites na chuva e temperaturas baixas, estava sofrendo de hipotermia grave quando as equipes de busca a encontraram. Ela relatou que o marido sofreu uma queda e não conseguiu mais se levantar depois que o casal decidiu sair da trilha.

A mulher, que havia esquecido o celular em casa, optou por sair e procurar ajuda, mas acabou se perdendo. Posteriormente, Pamela disse às autoridades que havia perdido a esperança de ser encontrada viva até que, de repente, ouviu helicópteros de busca voando repetidamente sobre sua cabeça momentos antes de ser localizada. Ela foi levada às pressas para um hospital para avaliação médica e tratamento.

