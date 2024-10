Reprodução Jam Press Grande macaco arrancou vários pertences da bolsa da mulher e só parou quando encontrou comida

Uma mulher foi flagrada caindo no choro ao sofrer uma “blitz” de um enorme macaco em um ponto turístico da China . A inusitada e assustadora cena foi registrada no Monte Emei, a mais alta das Q uatro Montanhas Sagradas Budistas da China. Localizada na província de Sichuan, a montanha foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1996.

A jovem caminhava com amigos quando foi de forma inesperada “revistada" pelo macaco do lado de fora de um templo budista perto do pico. Posicionado atrás da mulher, o símio arrancava e jogava fora os objetos que encontrava dentro da bolsa em busca de comida.

Quando um amigo da jovem se aproximou para ajudá-la, o macaco arreganhou os dentes para afastá-lo. Em seguida, ele prossegue na sua busca por comida e só para quando a encontra.

O vídeo foi amplamente compartilhado em uma rede social chinesa. AS informações são do portal What’s The Jam.