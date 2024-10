Reprodução Redes Sociais Placa instalada em aeroporto da Nova Zelândia estabelece limite de tempo para os abraços nas chegadas e partidas

Nada de abraços demorados , com mais de 3 minutos, sejam de despedidas ou de reencontros, no aeroporto de Dunedin , uma cidade na ilha sul da Nova Zelândia . Ao menos é o que placas instaladas no terminal por seu administrador estabelecem aos usuários. Uma medida bastante impopular, ressalte-se. As informações são do portal The Guardian.

O administrador do aeroporto, Dan De Bono, afirma que a medida foi necessária para manter o tráfego fluindo nas zonas de desembarque e permitir que "outros recebam abraços", além de melhorar a segurança do local.

“Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais afetuosas, use o estacionamento”, diz a placa. “Os aeroportos são focos de emoção… Nossa equipe viu algumas coisas interessantes ao longo dos anos”, tentou justificar De Bono. Segundo ele, 0a nova sinalização “causou um grande rebuliço”.

Medida "desumana"

Como era de se esperar, logo surgiram as primeiras reações aos alertas. Em publicações em uma rede social, internautas criticaram as placas e disseram que o aeroporto não pode ditar por quanto tempo é permitido se abraçar. A medida foi considerada como “desumana”.

O aeroporto não terá uma unidade especial de “fiscalização” de abraços para aplicar a regra, disse De Bono, mas a equipe pode pedir educadamente aos visitantes para irem para o estacionamento.

“Não estamos aqui para dizer às pessoas por quanto tempo elas devem se abraçar, é mais uma mensagem de por favor siga em frente e dê espaço para os outros”, finalizou.