Reprodução Ina Thea Kenoyer acreditava que herdaria um valor de US$ 30 milhões do seu companheiro, Steven Riley Jr., de 51 anos, mas ele foi alvo de uma tentativa de golpe

A combinação de ganância com uma tentativa de golpe por email resultou em uma condenação de 25 anos de prisão de uma mulher, de 48 anos, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos . A sentença saiu na semana passada. As informações são do New York Post.

Ao cometer o crime, Ina Thea Kenoyer acreditava que herdaria um valor de US$ 30 milhões do seu companheiro, Steven Riley Jr., de 51 anos. Ela o envenenou no ano passado utilizando a substância etilenoglicol, a mesma toxina encontrada em anticongelante, poucas horas depois de descobrir por um email que ele havia recebido que ele, supostamente, herdaria a bolada. Só que tudo não passava de uma tentativa de golpe e que a vítima não tinha direito a quantia alguma, segundo as autoridades.

Depois de receber o email, o namorado chegou a se encontrar com um suposto advogado, em 3 de setembro de 2023, mas ficou doente, tendo que ser socorrido por paramédicos. Ele foi declarado morto dois dias depois.

Mais 10 anos em liberdade condicional supervisionada

Kenoyer, então, disse em depoimento à polícia que Riley havia bebido álcool o dia todo e sofrido uma insolação nos dias que antecederam sua morte. Ela disse que planejava dividir a suposta herança de Riley com o filho dele, alegando que tinha direito a uma parte dela como sua esposa de direito comum. As leis da Dakota do Norte, no entanto, não reconhecem tais relacionamentos.

Além de pegar 25 anos de prisão, ela vai cumprir mais 10 anos em liberdade condicional supervisionada e pagar US$ 3.455 em indenização à família de Riley, segundo a sentença da juiz, anunciada na semana passada.