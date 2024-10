Reprodução instagran Atriz Tori Spelling postou foto do encontro com outros dois integrantes da icônica série dos anos 1990

Os fãs da série Barrados no Baile , grande sucesso da televisão na década de 1990, sentiram uma pontinha de saudades após a atriz Tori Spelling , de 51 anos, publicar uma foto em seu perfil em uma rede social de seu encontro com outros dois integrantes do drama juvenil neste domingo (20): Brian Austin Green , 51, e Ian Ziering, 60.

Curiosamente, os dois protagonistas eram pretendentes da eterna Donna na série. Green interpretava David e Ziering, por sua vez, Steve. “De Beverly Hills a Hollywood … Ótimo dia com esses dois. Obrigado a todos que compareceram. Adorei conhecer todos vocês e rever alguns velhos amigos”, escreveu Spelling, em sua conta no Instagran.

Os fãs do seriado logo começaram a postar comentários querendo mais informações sobre o encontro do trio. “Barrados no Baile” se tornou uma das séries mais assistidas em todo mundo, inclusive no Brasil, ao exibir o estilo de vida de um grupo de jovens abastados em Beverly Hills, bairro chique de Los Angeles.

Reprodução Divulgação Personagens da série juvenil Barrados no Baile, grande sucesso de audiência na década de 1990, inclusive no Brasil