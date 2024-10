Reprodução/X Novas imagens do assassinato de Yahya Sinwar

Israel divulgou, neste sábado (19), novas imagens do assassinato de Yahya Sinwar , ex-número 1 do grupo extremista palestino Hamas . O dirigente morreu na quinta-feira (17), durante uma ofensiva israelense em Rafah, na Faixa de Gaza.

No vídeo de apenas dez segundos, o líder aparece sendo monitorado e, depois, sendo atingido enquanto está sentado em uma janela. Veja as imagens:

BREAKING: The last moments of Yahya Sinwar's life have been released, he was fighting on the FRONT LINES! pic.twitter.com/irrLMGucHs — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 19, 2024





"Nesta semana (quarta-feira), tropas da 828ª Brigada que opera na área de Tel al-Sultan, em Rafah, identificaram vários suspeitos na área. As tropas realizaram varreduras, durante as quais encontraram terroristas que atiraram contra eles e lançaram granadas. Os soldados responderam ao fogo, atingindo os terroristas, que iniciaram tentativas de fuga e se dividiram em dois edifícios adjacentes na área. As tropas continuaram a sua atividade e varreduras na área para atingir os terroristas, e dispararam contra os edifícios com tanques, eliminando os terroristas. Durante as varreduras realizadas pelas tropas na manhã seguinte, o corpo do líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi identificado", afirma um relato oficial publicado pelas FDI.

Na quinta-feira, Israel já havia divulgado um outro vídeo que mostra os últimos momentos de Sinwar com vida. Já ferido, ele joga o que parece ser um pedaço de madeira no drone que realizava as filmagens.

Vídeo mostra Sinwar horas antes do ataque a Israel em 7 de outubro

Em outro vídeo, desta vez divulgado pelas Forças de Defesa israelenses (FDI), Sinwar aparece acompanhado da família - a mulher e dois filhos - em um dos túneis do Hamas na Faixa de Gaza.

Nas imagens, é possível ver que o vídeo data de 6 de outubro de 2023, um dia antes do ataque sem precedentes do grupo palestino em Israel, que desencadeou o conflito. Veja:

BREAKING: IDF released video footage of Yahya Sinwar and his family, hours before the October 7th massacre, bringing food, pillows, and TV screen to his underground tunnel where he was hiding. They also found tens of thousands of shekels.



Sinwar cared only about himself. pic.twitter.com/9p3ZMPHSDq — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 19, 2024





Segundo o comunicado, ele estava fugindo com a família, que ficou em um esconderijo subterrâneo na área de Tel al-Sultan, como mostram as fotos abaixo:

"Esta é uma filmagem de Sinwar poucas horas antes do massacre de 7 de outubro. Ele estava escondendo sua família e equipamento - incluindo camas, travesseiros, comida, água e uma televisão. Ele estava escondendo tudo dentro da rede de túneis subterrâneos do Hamas. Este era um luxo que o povo de Gaza não tinha, já que Sinwar sempre priorizou a si mesmo, seu dinheiro e os terroristas do Hamas em detrimento do povo de Gaza", acusa o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari.

Hamas promete vingança

O Hamas confirmou na sexta-feira (18), por mensagem em vídeo, a morte de Yahya Sinwar. O anúncio aconteceu um dia após Israel notificar o falecimento do ex-comandante.

"Choramos pela perda do grande líder, nosso irmão martirizado, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou um oficial do Hamas com base no Catar, Khalil Al-Hayya, em vídeo transmitido pela Al Jazeera.

Apesar de todos os membros do comando do Hamas terem sido mortos por Israel, al-Hayya disse que o grupo terrorista continuará lutando e prometeu vingança . Disse que a morte de Sinwar só fortaleceu as bases do Hamas e "será uma maldição para Israel".

