Ator e cineasta Woody Allen surpreendeu ao comparecer em festa de aplicativo de sexo em Nova York

O ator e cineasta Woody Allen, de 88 anos, causou surpresa ao comparecer a uma festa, acompanhada da esposa Soon Yi Previn, de um aplicativo de sexo na noite de terça-feira (15), no Upper East Side, em Nova York.

Allen não era visto na cena noturna de Manhattan desde que o movimento contra o assédio sexual #MeToo trouxe alegações não comprovadas contra ele de volta aos noticiários.

Allen conversou alegremente com outros convidados do evento organizado por uma badalada relações públicas, mas não ficou por muito tempo, segundo informações do portal Page Six.