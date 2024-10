Reprodução Jam Press Abóbora superou a segunda colocada no campeonato mundial de pesagem por apenas 2,7 kg

Um professor de horticultura venceu um concurso de pesagem com uma abóbora gigante de 1,121 tonelada na última sexta-feira (11). O Campeonato Mundial de Pesagem de Abóboras é realizado todos os anos no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e chegou à sua 51º edição este ano.

A diferença em relação à abóbora que ficou na segunda colocação foi de apenas 2,7 kg. Para transportar a gigantesca fruta, apelidada de “Rudi”, Travis Gienger, de 44 anos, precisou de um trailer reforçada para levá-la até o local da competição, segundo o portal What’s The Jam.

Fruto da família das cucurbitáceas

A abóbora é um fruto da família das cucurbitáceas, a mesma do melão, da melancia, do pepino e do chuchu. Para vencer, o professor afirmou que se concentrou em solo saudável, plantas bem alimentadas e ambientes quentes.

Na manhã da competição, o professor postou uma foto de Rudy no Instagram. “Obrigado por brincar de 'adivinhe o peso' – não fizemos uma pré-pesagem, então segunda-feira é o dia em que descobriremos quanto Rudy pesa!”, escreveu.