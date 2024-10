Reprodução douyin Entregador sofreu agressões logo em seu primeiro dia de trabalho

Uma mulher aparentemente embriagada foi presa depois de agredir um motoboy de entrega de comida depois que ele a alertou para seguir as regras de segurança no trânsito. O caso foi divulgado nesta quarta-feira pelo portal Bored Panda depois que as imagens da agressão viralizaram pela internet.

A mulher chutou e deu um tapa no trabalhador, em Chongqing , sudoeste da China . De acordo com os relatos, ela estava bêbada e seguia na garupa de uma bicicleta elétrica que sua amiga estava pilotando.

Percebendo que o veículo estava saindo da estrada, o entregador pediu para elas terem mais cuidado. Em seguida, ele foi chutado e jogado no chão. Depois, a mulher pisou na cara dele. “Nós, entregadores de comida, não temos direitos humanos? Você acha que pode nos bater o quanto quiser?”, protestou o rapaz, que não revidou a agressão.

Os policiais chegaram logo e levaram a agressora para a delegacia para interrogatório. “Ela chutou meu corpo e minha cabeça. Eu não revidei. Ainda estou bastante tonto”, contou. Ele foi levado a um hospital para receber cuidados médicos. O incidente teria ocorrido justamente durante seu primeiro dia como entregador.