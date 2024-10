Reprodução Cachorro é flagrado no topo da Pirâmide de Gizé, no Egito, por homem que voava de parapente

Um homem voando de parapente flagrou em vídeo um cachorro latindo no topo da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, na segunda-feira (14), e postou as imagens em uma rede social. Construídas há mais de 4.500 anos, a pirâmide e a mais antiga das Sete Maravilhas do Mundo.

As imagens mostram Marshall Mosher no céu do deserto em um parapente quando ele dá um zoom no topo da pirâmide e avista o cachorro. “Um cachorro escalou todo o caminho até a Grande Pirâmide de Gizé!”, escreveu Mosher, em seu perfil no Instagram, segundo informações do portal do New York Post.

O flagrante rendeu muitos comentários sarcásticos, dizendo que Mosher havia encontrado Anúbis, o deus egípcio do submundo retratado com uma cabeça canina. O cão foi apelidado de "Filhote de Anúbis".