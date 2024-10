Reprodução Jam Press Compacto dos Beatles foi arrematado em um leilão em Warrington, Cheshire

Um simples erro de ortografia em um vinil compacto dos Beatles rendeu uma boa grana ao seu proprietário na Inglaterra. Uma edição rara do primeiro single da banda foi vendida pela incrível quantia de 10 mil libras esterlinas (quase R$ 75 mil reais atualmente), segundo informações do portal What’s The Jam.

No compacto, o nome de Paul McCartney está grafado errado, como “McArtney” no rótulo. Por conta disso, virou objeto de cobiça de colecionadores, principalmente dos beatlemaníacos.

O registro de demonstração da Parlophone, de 1962, com Love Me Do no lado A e PS I Love You no lado B, é extremamente raro: apenas 250 unidades conhecidas no mundo todo. Elas foram prensadas para serem enviadas como cópias promocionais para estações de rádio antes do lançamento do single em outubro de 1962.

Casa de leilões

O disco foi vendido por uma casa de leilões em Warrington, Cheshire, e foi descrito como estando com a reprodução do som nítida e clara, sem saltos ou interrupções.

Um porta-voz da casa de leilões afirmou que “foi uma venda fantástica dos Beatles com alguns preços incríveis, o que mostra como a demanda pelos Fab Four está mais forte do que nunca,”