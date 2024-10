Reprodução Um turista morreu e dois foram hospitalizados ao serem surpreendidos por grandes ondas em Keiki Beach nesta segunda-feira

Ao menos três turistas foram arrastados para o mar ao serem surpreendidos por ondas gigantesca s na Costa Norte de Oahu, no Havaí, nos Estados Unidos, na segunda-feira (14). De acordo com informações do Departamento de Serviços de Emergência de Honolulu, ao menos um deles morreu no local enquanto que os outros dois tiveram que ser hospitalizados, divulgou o portal USA Today.

As vítimas, duas mulheres, uma de 31 e outra de 72 anos, além de um homem de 63 anos, foram arrastadas para o mar pouco depois das 8h (horário local) em Keiki Beach, uma praia popular com forte arrebentação e sem torre de salva-vidas, segundo um porta-voz do Departamento de Serviços de Emergência de Honolulu.

Ondas de mais 5 metros de altura

Na segunda-feira, a costa norte estava enfrentando um alerta de ondas altas, de seis a oito pés, podendo atingir picos de até 18 pés (mais de 5 metros de altura). Por conta do risco de afogamento, placas informando que havia forte correnteza e arrebentação perigosa foram instaladas na praia.

A costa norte de Oahu é famosa por suas ondas enormes e muitas vezes imprevisíveis durante o inverno, atraindo surfistas e espectadores do mundo todo.

As vítimas chegaram a ser resgatadas e socorridas por salva-vidas com auxílio de pranchas de resgate. A vítima fatal era um turista da Califórnia. Por ano, uma média de 40 pessoas se afogam nas praias de Oahu. Em 2022, o Honolulu Ocean Safety registrou 15 afogamentos e 6.180 resgates em toda a ilha.