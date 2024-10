Reprodução Mulher morre pisoteada por vacas na Inglaterra





Uma mulher foi visitar um campo na Inglaterra em 9 de julho e tirou uma foto de vacas para mandar para a mãe. Pouco depois, morreu pisoteada pelos mesmos animais . O caso aconteceu em Leicester; de acordo com a BBC, a prefeitura local começou um inquérito para investigar o ocorrido.

A mulher de 29 anos passeava com o cachorro em Riverside Way, Littlehorpe, quando viu as vacas. Ela tirou uma foto e mandou para a mãe com a legenda “cowz”, algo como “vacaz.”

Tempos depois, a família ficou preocupada que a mulher parou de responder e foi até o local e encontrou a mulher bastante ferida e à beira da morte.

Polícia investiga

Ao chegar no local, a família chamou o serviço de emergência. Os primeiros socorros acreditavam que ela fora atacada por outra pessoa e estrangulado. Depois, descobriu-se que não houve envolvimento de outras pessoas.

Michael Biggs é patologista forense e foi chamado para investigar o caso da morte. Ele percebeu, ao investigar o corpo, “pegadas de cascos" no peito, ombro e abdome. A causa da morte foi uma lesão no fígado que gerou hemorragia.

“A natureza dos ferimentos e a gravidade deles são excessivas demais para terem sido causados ​​por outra pessoa. Eles são compatíveis com uma criatura grande e pesada, como uma vaca, disse Biggs.

Além disso, ele percebeu que ela estava sob efeito de medicações prescritas e álcool. Ele descreveu o incidente como breve e com poucos ferimentos - porém, fatais.