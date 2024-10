Reprodução Francesca, filha do famoso ator e diretor, teve de pagar uma fiança de 50 mil dólares para ser liberada

Francesca Eastwood, de anos 31, filha do ator e diretor Clint Eastwood com a atriz Frances Fisher , foi presa depois de agredir e ferir seu suposto namorado, o ator Alexander Wraith , de acordo com o portal TMZ. A discussão seguida da agressão teria ocorrido enquanto o casal circulava de carro por Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado.

Depois de ter sido agredido, a vítima teria ligado para a polícia, relatando o ocorrido. De acordo com as autoridades policiais, o homem tinha “ferimentos visíveis” quando o casal chegou ao departamento de polícia.

Juntos desde 2018

Por conta disso, Francesca acabou presa e autuada por violência doméstica. No entanto, não foi confirmado se Wraith é realmente a vítima da agressão. O casal tem um filho de seis anos. Francesca foi liberada da custódia mediante pagamento de fiança de 50 mil dólares.

Francesca e Alexander já estavam juntos há algum tempo quando oficializaram o relacionamento em maio de 2018. Na ocasião, eles anunciaram que ela estava grávida do primeiro filho deles, um menino que nasceu em setembro e foi chamado de Titan.

Francesca seguiu os passos dos pais famosos na carreira de atriz e ficou conhecida por seus papéis em filmes como Jersey Boys, Final Girl e Outlaws and Angels.