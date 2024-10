Reprodução Tik Tok Momento em que Nicole Kidman e Salma Hayek teriam discutido durante evento da Paris Fashion Week

Uma suposta “troca de farpas” entre as atrizes Nicole Kidman e Salma Hayek continua a render comentários nas redes sociais de todo o mundo. O tal episódio ríspido entre as duas teria sido flagrado por um paparazzi no final do mês passado durante a Paris Fashion Week , mas as imagens só viralizaram no último fim de semana.

No entanto, segundo uma fonte ouvida pelo portal Page Six, tudo não teria passado de um mal-entendido e que “não há ressentimentos” entre as estrelas do cinema.

No vídeo que viralizou, elas conversavam do lado de fora do evento enquanto eram assedidas pelos fotógrafos de celebridades. Depois que um paparazzi pediu “mais uma” foto, Salma tocou em Kidman para virá-la em direção à câmera.

No entanto, a loira pareceu não querer nada com a situação e afastou a mão de Hayek antes de ir embora.

O portal Page Six consultou um perito e leitor labial forense do Reino Unido para saber o teor da fala fria entre as duas atrizes. “Vamos virar ali. OK, aqui”, Hayek parece ter dito a Kidman, que supostamente respondeu: “Ei, estou bem. Estou bem. Pronto, é o suficiente. Está tudo bem.”

Segundo o portal, Kidman e Hayek teriam interagido normalmente uma com a outra durante outras partes da noite e teriam inclusive postado fotos juntas.