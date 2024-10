Divulgação da polícia Professora Hailey Clifton-Carmack foi presa por abusar de aluno





Hailey Clifton-Carmack , 26, foi presa nos EUA após abusar de um aluno de 16 anos enquanto outros adolescentes serviam de “vigia.” Porém, ela pode receber uma pena branda e servir apenas três meses de cadeia.

De acordo com o KJLU, a mulher foi considerada culpada pelo abuso e recebeu uma sentença de quatro anos de prisão. Isso poderia ser amenizado para 90 dias.

Os juízes, então, verificariam o andamento dela na prisão. Caso ela concorde em passar por um programa de reabilitação para agressores sexuais, terá a chance de receber liberdade condicional.

Caso de professora abusando de aluno

A professora de matemática tem 26 anos e foi presa em janeiro depois de um aluno denunciar os episódios. Ele tinha fotos dos dois, inclusive das costas dele machucadas e arranhadas pela mulher.

O caso da professora foi julgado em setembro. Ela se declarou culpada de contato com o estudante. Foi um acordo para ela se livrar de acusações mais sérias como estupro, estupro de vulnerável e colocar em risco o bem-estar de um adolescente.

Além da professora, o pai do menino foi preso . Ele sabia do abuso do filho e de outros meninos, inclusive dentro da escola, e não denunciou. Os promotores disseram que ele não apenas permitiu os abusos, como “até mesmo deixou Hailey ver a vítima dentro da própria casa.”