Mulher encontra escorpião vivo em pacote da Shein





Uma mulher encontrou um escorpião vivo dentro de um saco de encomendas enviados pela Shein, empresa de roupas chinesa. O caso aconteceu em Bristol, Inglaterra.

Inicialmente, a mulher acreditou que era um brinquedo. Porém, como disse à BBC, percebeu que era um animal vivo quando ele começou a se mexer.

"Eu achei que estava sonhando", disse à BBC. "Eu me sinto bem com aranhas e coisas assim, mas foi muito assustador estar no meu quarto com um escorpião aleatório."



"No começo, sendo sincera, eu sugeri que deveríamos matá-lo, mas todos disseram que isso não seria a coisa mais humana a fazer, então tiramos ele e colocamos dentro de um Tupperware."





A menina precisou chamar a colega de quarto para ajudá-la. A outra menina fechou o escorpião em um pote com água e um papelão para ele usar como abrigo.

Mais tarde, as duas ligaram para uma ONG que trabalha com animais e proteção de vida selvagem, que no mesmo dia visitou o apartamento e retirou o escorpião.

Escorpião em encomenda da Shein é perigoso?

De acordo com a BBC, especialistas identificaram o animal como um escorpião chinês - que, como diz o nome, é comum na Ásia. O nome científico é Oliverus martensii.

Ele é peçonhento, e como explicou Chris Newman , que trabalha na companhia que resgatou o animal, uma picada do escorpião chinês seria "medicamente significante... Potencialmente uma ameaça à vida, mas um adulto médio teria apenas um dia horrível."

O que disse a Shein?

A empresa chinesa Shein realizou duas notificações sobre o caso. A primeira diz:

“Verificações adicionais confirmaram que o item era de um vendedor terceirizado. Nossas equipes no local verificaram o processo de embalagem da remessa, realizaram uma inspeção das mercadorias e confirmaram que todos os processos operacionais padrão foram cumpridos. No momento, estamos conversando com o cliente afetado para resolver esse problema."



Ela disse, também, que “quando os pacotes saíram dos armazéns, eles continham apenas os itens solicitados” e sugeriu fraudes.