Reprodução: Flipar Empresa tem hoteis em 920 localizações, e pessoa visitará sete.

A rede de hotéis Ramada by Wyndham tem um desafio para alguém: viajar pelo mundo, se hospedar de graça em hotéis de luxo e ainda receber um salário de US$ 15 mil (R$ 84 mil).



A vaga de emprego é para CEO da empresa: Chief Eats Officer - em tradução livre, secretário-chefe de comida. Ou seja, a pessoa deve viajar e compartilhar nas redes sociais os pratos que comer.

A viagem

Muito da viagem ainda é um mistério. Sabe-se que durará três semanas (21 noites), período durante o qual o funcionário sortudo visitará sete lugares diferentes. Não se sabe, porém, para onde a pessoa vai.

O Ramada by Wyndham tem, ao todo, 920 hotéis espalhados por todos os continentes do mundo.

A empresa disse: “O itinerário abrangerá vários continentes, oferecendo a oportunidade de explorar destinos internacionais enquanto desfruta do calor e da hospitalidade familiares dos hotéis Ramada em cada parada.”





Como se inscrever?

O site do Ramada by Wyndham dispões no próprio site as regras para o processo seletivo. Você pode acessar aqui.

O processo é online e a pessoa deve fazer um vídeo e enviar para empresa pelo TikTok ou pelo e-mail. Os requisitos são: