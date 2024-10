Reprodução Eitan Yahalomi foi sequestrado pelo Hamas e relembra horrores de tortura





Um menino de 13 anos chamado Eitan Yahalomi compartilhou nas redes sociais os terrores que viveu no dia 7 de outubro de 2023, dia do ataque de Hamas a Israel. Ele e o pai foram sequestrados e levados para Gaza.

Eitan contou que estava em casa, em Kibutz Nir Oz, quando um grupo de terroristas invadiu o lugar e sequestrou ele, a mãe, a irmã e o pai. As mulheres conseguiram escapar, mas ele e os pais foram presos em cativeiro.

Dias de sequestro

O menino fez parte do projeto Crianças do 7 de Outubro , no qual crianças foram convidadas a contarem experiências sobre o ataque. Os vídeos são lançados em pílulas e serão, depois, apresentados em um documentário.

No vídeo, contou como ficou em cativeiro durante 52 dias, refém do Hamas. Passou a maior parte do período completamente sozinha e não tinha informações sobre os pais ou a irmã. Além disso, podia comer apenas um pão pita e um pepino por dia.

Contou como, durante o período, foi atacado tanto por pessoas do Hamas quanto por civis. Além de ataques físicos, era obrigado a ver alguns dos atos de violência dos soldados em Israel.

“Eles me mostraram vídeos de pessoas sendo mortas, estavam felizes. Não conseguia olhar para os lados. Vi coisas horríveis. E vi coisas piores na vida real, no mundo real. Penso nisso o tempo todo”, relembrou. “Agora, quase não durmo, parece que passei pelo pior.”

Eitan foi liberado em novembro de 2023 como um acordo e em troca de prisoneiros do Hamas. No entanto, o pai dele, Ohad, chegou a levar tiros durante o sequestro por tentar proteger a família, e continua preso.