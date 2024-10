Reprodução Mulher de 25 anos foi condenada por contrabando e ter relacionamentos com detento





Amber Clavell , agente penitenciária de 25 anos, foi condenada 200 horas de serviço comunitário na Austrália por manter relacionamento com Michael Keneddy , presidiário sob seus cuidados.

Além disso, a mulher foi expulsa da onde trabalhava e precisará passar por supervisão corretiva durante o período de dois anos. As informações são do Chanel9.

Relacionamento de carcereira e preso

A mulher acabou engravidando de Keneddy (ela tem outros dois filhos). O homem foi preso por assalto a mão armada.

Os dois se relacionam durante cerca de quatro meses, entre janeiro e abril de 2024. O caso aconteceu em Windsor, cidade próxima a Sydney, no presídio Geoffrey Pearce Correctional Center.

Tráfico

A mulher trabalhava ativamente no programa de tratamento a usuários de drogas lícitas e ilícitas. Isso não impediu que ela contrabandeasse 33g de cristais de metanfetamina e tabaco para Michael. Ela escondia as drogas no sutiã.

Jessica Elguindy , colega de Amber, denunciou a gravidez para as autoridades. Jessica, inclusive, cumpre pena de trabalho por relacionamento sexual com outro detento.

De acordo com o Daily Mail , a mulher se declarou culpada em diversas acusações, incluindo: