Reprodução: Flipar Nos últimos dias, a chegada do Furacão Milton nos Estados Unidos causou apreensão e dominou os noticiários do mundo todo.





Um drone conseguiu filmar o furacão Milton, que atingiu a Flórida entre a quarta-feira (9) e quinta-feira (10) praticamente de “dentro” da tempestade. Ele gravou uma “onda mamute”, como descrito pelo USA Today .

O vídeo foi gravado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (Administração Nacional de Oceania e Atmosfera) momentos antes do drone ser jogado no chão.

As filmagens do furacão mostram que o Drone teve relativa dificuldade para se manter estável, e tremeu bastante, além de ser arrastado para vários lados pelo vento, além das ondas.

Ondas mamutes

As “ondas mamutes” filmadas pelo drone impressionaram pelo tamanho e velocidade: além de cerca de 8,5 metros de altura, a onda foi agitada por vendos de 122 Km/h e avançava até cerca de 76 nós (cerca de 140 Km) do centro do furacão.

O intuito das filmagens é entender melhor como ondas se comportam durante furacões: “A pesquisa apresenta um esforço colaborativo para entender melhor o papel do oceano em um furacão,” disse a agência no Twitter. Veja o vídeo: