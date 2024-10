Reprodução Israel toma controle de área do Hezbollah no Líbano





O Exército de Israel disse que conseguiu o controle de um dos completos do Hezbollah nesta terça-feira (8). De acordo com comunicado, eles chegaram a um complexo armado localizado ao sudeste do Líbano.

O complexo continha um prédio residencial e um olival e ficava em Maroun el Ras, na fronteira, de face a diversas comunidades israelenses.

Após tomar o espaço, Israel ainda hasteou uma bandeira do país em meio a um vilarejo libanês de controle do Hezbollah.

Lugar armado

De acordo com o comunicado e um vídeo feito por um comandante do 51º Batalhão da Brigada Golani, o local estava carregado de armas: "Um lançador, carregado e pronto para disparar contra comunidades no norte de Israel, foi encontrado. Além disso, infraestrutura subterrânea, esconderijos terroristas, alojamentos e áreas de preparação usadas por terroristas do Hezbollah foram identificados.”

“Dentro do prédio residencial, uma área de preparação e um estoque de armas foram localizados e destruídos, incluindo armas, redes de camuflagem, coletes militares e mísseis antitanque, bem como lançadores escondidos na cozinha.”

Israel toma controle de prédio

Eles disseram que neutralizam e destruíram as armas, além de bombardear o local para acabar com lançadores de mísseis supostamente usados contra Israel.

De acordo com a ANSA, o exército israelense usou centenas de quilos de explosivos para acabar com estruturas subterrâneas e usaram tanques para destruir o espaço; cerca de 200 soldados do Hezbollah morreram.

Hezbollah afirma contra-ataque

Em um comunicado, o grupo Hezbollah disse que também atacou as tropas israelenses em conflito na fronteira de Al-Labouna.

"Os combatentes da Resistência Islâmica a bombardearam com artilharia e armas de foguete, causando baixas confirmadas e forçando-a a recuar", afirma o grupo.

A ANSA afirmou que, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), foram lançados 135 foguetes contra o país; uma mulher ficou ferida.

Mas, de acordo com Naim Qassem , número dois do Hezbollah, isso não desanimou o Hezbollah, que deverá seguir com ataques:

"O inimigo mente sobre as nossas capacidades e perdas. Estamos bem e somos capazes de responder. Vejam o que está acontecendo ao longo da fronteira, estamos no terreno e os nossos combatentes estão demonstrando suas proezas", afirmou Qassem.