O último dia 7 de outubro foi o dia mais mortal de violência contra os judeus desde o fim do Holocausto. Foi também o início da erupção mais virulenta de antissemitismo no Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial. Para mencionar apenas uma estatística, nos primeiros três dias após o terrível pogrom do Hamas , os apelos online por violência contra os judeus aumentaram em 1.200% de acordo com o Antisemitism Cyber Security Monitoring System. Como rabino e figura pública, não tem um dia que não tenho que bloquear e denunciar um comentário antissemita. Há um ano, talvez fosse possível acreditar que o tabu pós-Holocausto de odiar abertamente os judeus ainda estava em vigor. Embora explosões de crueldade antissemita tenham ocorrido nos últimos anos - vindas em grande parte por lideranças da esquerda -, elas pareciam a exceção a uma regra amplamente aplicada.

Infelizmente, não mais!

Mesmo no meu amado Brasil, o antissemitismo está generalizado, particularmente nas faculdades e no silêncio da grande mídia. O alívio pós-Holocausto acabou.

O antissemitismo está de volta com força total, descarado, nefasto, abominável, nefasto, mas autoconfiante.

Ao longo dos milênios, o ódio aos judeus assumiu padrões previsíveis. Nenhum mais fundamental do que a "grande mentira". Os antissemitas quer odeiem o povo judeu, a religião judaica ou o estado judeu expressaram seu ódio não apenas exagerando estereótipos negativos, negando verdades inconvenientes ou reciclando calúnias intolerantes. Repetidamente, eles também promoveram falsidades tão monstruosas e cruéis, tão audaciosamente e agressivamente falsas, que sua total implausibilidade lhes dá a ilusão da verdade.

Eis uma frase repugnante:

"Na grande mentira, há sempre uma certa força de credibilidade", escreveu Adolf Hitler em "Mein Kampf". Muitas pessoas "contam pequenas mentiras em pequenas questões", ele observou, mas "nunca lhes ocorreria fabricar inverdades colossais e não acreditariam que outros pudessem ter a insolência de distorcer a verdade de forma tão infame". Esse é o paradoxo e o poder da grande mentira, especialmente quando é repetida com frequência suficiente: até mesmo mentes razoáveis a aceitam gradualmente como fato. Afinal, eles inconscientemente a assumem. Por que funcionários do governo, a imprensa ou elites sociais fariam alegações tão chocantes e escandalosas a menos que fossem em suas mentes algo que já lhes é verdade?

Hitler lançou sua guerra contra os judeus com a grande mentira de que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial porque havia sido “apunhalada pelas costas” por traidores judeus. Na realidade, os judeus alemães eram excepcionalmente leais à pátria. Mais de 100.000 serviram no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive meu bisavô paterno. Mais tarde, veio uma mentira ainda mais ridícula: a alegação grotesca de que os judeus eram subumanos raciais que contaminavam a pureza do sangue ariano. Hoje parece incrível que os cidadãos da Alemanha, a nação mais sofisticada e culta da Europa, pudessem ter acreditado em tais falsidades insanas. Mas dezenas de milhões de alemães acreditaram nelas. A história judaica está repleta dessas mentiras mortais.

A partir do século XII, os judeus foram acusados de sequestrar e massacrar crianças cristãs a fim de usar seu sangue para assar matzá de Páscoa Judaica, o Pessach. Com base nesses "libelos de sangue", revividos repetidamente na Europa medieval, inúmeros judeus foram presos, expulsos ou assassinados. A acusação não era apenas falsa; era uma inversão total da verdade. Na cultura judaica, o consumo de sangue é proibido; na verdade, é uma das primeiras proibições na nossa Torá Bíblia hebraica. No entanto, essa grande mentira demente foi crível por um grande número de europeus.

Assim foi a grande mentira, espalhada durante a devastadora Peste Negra do século XIV, de que os judeus tinham causado a praga ao envenenar poços e fontes. A acusação era ridícula, principalmente porque os judeus estavam morrendo da praga como todo mundo. No entanto, a mentira era tão eficaz, e a fome antissemita de acreditar na culpabilidade judaica era tão fervorosa, que resultou em milhares de judeus sendo presos e queimados vivos. No entanto, todas elas foram aceitas e, o pior e mais inacreditável: por pessoas famosas e influentes.

Na era moderna, as maiores mentiras antissemitas mais letais foram aquelas espalhadas sobre Israel. O estado judeu tem sido caluniado por décadas por estar praticando apartheid. Israel é difamado como um intruso colonialista sem direito legítimo de existir. Muito depois de ter se retirado completamente de Gaza, é rotineiramente condenado como um "ocupante".

Por décadas, sempre que Israel foi forçado a lutar em sua própria defesa, os antissemitas se enfureceram dizendo que ele massacra civis com um desrespeito gratuito pela decência e pela lei internacional. Em um ano desde 7 de outubro de 2023 , essas mentiras foram levadas a extremos, dizendo, mentirosamente, que Israel bombardeia hospitais deliberadamente, que conscientemente induz a fome e, até mesmo, em uma imitação atualizada da negação do Holocausto, que o país falsificou o massacre de 7 de outubro para fins de propaganda e inventou as incontestáveis evidências de estupro em massa e tortura sexual. A maior dessas grandes mentiras é que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos. Mais uma vez, isso não é apenas uma falsidade, mas uma inversão total da realidade. Foi o Hamas que desencadeou a violência genocida contra Israel em 7 de outubro; o Hamas cujos líderes prometem publicamente realizar a aniquilação dos judeus, e o Hamas cuja estratégia depende explicitamente da maximização das mortes palestinas. Acreditar que Israel o qual, com suas forças de defesa, sempre fez grandes esforços para evitar baixas civis está realmente tentando exterminar o povo palestino é tão ilógico e apedeuta quanto acreditar que os judeus espalhariam a Peste Negra envenenando a água potável…

Mas, pelo visto, quando se trata de judeus, as pessoas, mesmo as educadas e sofisticadas, sempre estiveram dispostas a acreditar nas mentiras mais monstruosas. E o horror de 7 de outubro, que jamais pode ser esquecido, está despertando tais mentiras mais perturbadas do que nunca. É o antissemitismo travestido de antissionismo que, na essência, é a mesma coisa; o mesmo absurdo!

Seja um defensor do mundo livre, seja um defensor do mundo que pensa, seja um defensor de Israel - a única democracia da região e o escudo do mundo contra o mal do terrorismo.

Rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany, é presidente do Instituto Rav Sany - Sonnen Group e RS Prime Club. O IRS (instituto) é membro da entidade Olami, uma rede com 320 unidades pelo mundo focadas em direcionar o público jovem a uma vida de valores. Ele, que apresenta aos domingos o programa Rav Sany Live Show pelo +SBT, SCC SBT e rede Mais Família de TV, tem forte presença nas redes sociais Youtube, Instagram, TikTok e Facebook (@byravsany) com mensagens de vida rápidas, bem-humoradas, inspiradoras e motivantes numa linguagem acessível a todos. Constantemente é chamado como porta-voz do judaísmo, na imprensa e em podcasts.

