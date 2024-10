por Rav Sany*

Rodrigo Costa Rabino Sany Sonnenreich





O discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , na Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU , na sexta-feira, 27 de setembro, ressoou profundamente com os ensinamentos eternos da Torá . Em meio a tensões globais e ameaças existenciais ao país, Netanyahu evocou a escolha fundamental apresentada por Moisés ao povo de Israel: seguir o caminho da bênção ou o da maldição.

Para compreender a profundidade de suas palavras, é essencial contextualizar a situação atual. Israel enfrenta ameaças de grupos como Hamas e Hezbollah , apoiados pelo Irã, enquanto busca simultaneamente normalizar relações com nações árabes como a Arábia Saudita . Essa dualidade entre conflito e a possibilidade de paz reflete diretamente os ensinamentos da Torá sobre escolhas e suas consequências.

Netanyahu relembrou as palavras de Moisés em Devarim (Deuteronômio) 11:26-28, onde o líder bíblico apresenta ao povo a opção entre seguir os caminhos de D´us, recebendo bênçãos, ou desviar-se deles, enfrentando maldições. Embora proferida há milênios, essa escolha permanece incrivelmente relevante no cenário geopolítico atual.

Aplicando esse conceito ao mundo contemporâneo, o primeiro-ministro destacou a escolha entre paz e reconciliação - representando a bênção - ou terror e violência - simbolizando a maldição. Essa analogia serve como um poderoso lembrete de que nossas ações têm consequências profundas, ecoando o ensinamento da Torá sobre responsabilidade individual e coletiva.

A Torá não ignora a realidade dos conflitos. Citando Kohelet (Eclesiastes) 3:8, "há um tempo para a guerra e um tempo para a paz", reconhece-se a necessidade de autodefesa. A situação de Israel com grupos hostis encontra respaldo na lei judaica (Halachá) sob o princípio de Pikuach Nefesh, a preservação da vida. O Talmud ensina: "Se alguém vem para te matar, levanta-te primeiro e o mata" (Sanhedrin 72a). Netanyahu aplicou este princípio ao defender ações firmes contra ameaças, ao mesmo tempo em que enfatizou a busca pela paz, alinhando-se com a visão profética de Yeshayahu (Isaías) 2:4, de um futuro onde as nações "não aprenderão mais a guerra".

O conceito de Shalom na Torá transcende a mera ausência de conflito; envolve integridade e harmonia com D´us e com o próximo. Netanyahu expressou o compromisso de Israel com essa visão mais ampla de paz, evidenciada pelos esforços de normalização com países árabes. Ao alertar sobre a ameaça iraniana, destacou perigos que vão além de Israel, afetando a civilização global. Essa perspectiva ecoa a profecia de Zecharya (Zacarias) 12:9 sobre as nações que se opõem a Jerusalém, enfatizando que a luta de Israel é também pela preservação de valores universais.



A liderança baseada na verdade é outro ponto crucial destacado. Inspirado em Moisés, Netanyahu refletiu sobre a importância da integridade na busca pela paz. O Salmo 85:11 afirma: "A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus", reforçando a necessidade de líderes comprometidos com a justiça. Além disso, o compromisso de Israel em proteger civis e fornecer ajuda humanitária, mesmo em tempos de conflito, exemplifica a integração entre justiça e misericórdia, valores fundamentais na Torá.



Visto através da lente da Torá, o discurso de Netanyahu ultrapassa uma análise política; é um chamado à ação moral. Ele nos lembra que, assim como nos tempos bíblicos, nossas escolhas atuais moldam o futuro. Reafirma-se a missão de Israel de ser uma "luz para as nações", mesmo diante de grandes desafios. Como indivíduos e como sociedade, somos convocados a escolher o caminho da bênção - o caminho da verdade, da justiça e da paz. Em um mundo dividido, a sabedoria ancestral da Torá oferece orientação atemporal, incentivando-nos a buscar harmonia e reconciliação, mesmo nos momentos mais sombrios.

Como Netanyahu disse: se o Hamas se render e devolver os reféns, a guerra acaba no memo momento. E Israel não pode parar até conquistar a paz consistente e sólida não só para ele como para todo o mundo ocidental e a todos que perseguem a justiça e o correto.



Am Israel Chai! O povo de Israel vive e viverá ad eternum



* Rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany, é presidente do Instituto Rav Sany - Sonnen Group e RS Prime Club. O IRS (instituto) é membro da entidade Olami, uma rede com 320 unidades pelo mundo focadas em direcionar o público jovem a uma vida de valores. Ele, que apresenta aos domingos o programa Rav Sany Live Show pelo +SBT, SCC SBT e rede Mais Família de TV, tem forte presença nas redes sociais Youtube, Instagram, TikTok e Facebook (@byravsany) com mensagens de vida rápidas, bem-humoradas, inspiradoras e motivantes numa linguagem acessível a todos. Constantemente é chamado como porta-voz do judaísmo, na imprensa e em podcasts.

