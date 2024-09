Montagem iG Troca de elogios entre primeira-ministra e bilionário gerou rumores de affair

O bilionário Elon Musk e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foram apontados como um possível novo 'affair' pela mídia internacional, após trocarem elogios e se manterem próximos durante uma cerimônia de premiação "Global Citizen Award 2024", em Nova York. O executivo, no entanto, negou os boatos nesta quarta-feira (25).

Ao entregar um prêmio a Meloni, Musk afirmou em seu discurso que a primeira-ministra era “ainda mais bonita por dentro do que por fora” e classificou-a como “autêntica, honesta e atenciosa”.

Na ocasião, a primeira-ministra foi premiada por ser a primeira mulher a governar a Itália, bem como por seu apoio à União Europeia e às relações transatlânticas.

Meloni respondeu a Musk com elogios, afirmando que o dono da rede social X é um "gênio precioso".

A troca de elogios e as fotos do evento, que esboçavam um clima romântico entre Musk e Meloni, foram suficientes para os rumores de um novo affair se espalharem pela internet.

No entanto, Musk já desmentiu o falatório dos internautas. "Eu estava lá com minha mãe. Não há nenhum relacionamento romântico com a primeira-ministra Meloni", escreveu o bilionário no X, em resposta a uma publicação com a foto dos dois, sob a legenda: "Todos nós sabemos o que aconteceu depois...".

Este não foi o primeiro encontro dos dois: na verdade, eles se conhecem há muitos anos, e Musk já participou de vários eventos do partido político de Meloni na Itália. Ambos compartilham posições políticas semelhantes em temas como a natalidade e a imigração.

