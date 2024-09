Reprodução Passageiros entram em pânico durante turbulência, e vídeo mostra pessoas rezando e gritando

Passageiros que estavam num voo da Avianca foram flagrados rezando enquanto passavam por uma turbulência violenta . As filmagens foram feitas por Zuleima Ebratt, uma das passageiras, enquanto ela estava aos gritos.

Ao fundo, no vídeo, é possível ouvir pessoas rezando e gritando. Um dos comissários fala pelo intercom e pede para as pessoas permanecerem de cinto e sentadas, além de requisitar atendimento médico.

O voo saiu de Medellin e ia até Barranquilla, ambas cidades colombianas. Porém, devido à forte turbulência , precisou fazer um desvio no meio do caminho. “Devido ao tempo ruim no aeroporto de Barranquilla, houve turbulência, então o capitão tomou a decisão de se desviar para o aeroporto de Cartagena,” disse Avianca em comunicado.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

"O avião aterrissou às 18h39 e os passageiros foram atendidos logo após a chegada no aeroporto Rafael Nunez, de onde continuaram a rota para Barranquilla e aterrissaram às 21h01."

Veja o vídeo:





À Storyfull, Ebratt disse que o momento foi “muito apavorante” e todos pensaram que iam morrer.

A tempestade na Colômbia foi violenta. De acordo com o governo, pelo menos 152 famílias estão desabrigadas, além de escolas, berçários, hospitais e mais. Tráfego de carros e aviões também foram interrompidos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.