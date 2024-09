Reprodução / GQ Magazine Melania apareceu nua na capa da GQ Magazine em 2000, além de ter feito outros trabalhos do estilo

Melania Trump , esposa de Donald Trump, publicou no X (Twitter) uma explicação do porquê posou nua para a GQ Magazine quando era modelo. Para ela, isso foi um trabalho de “mestres da arte.”

A ex-primeira-dama dos EUA divulga, agora, uma biografia. O livro envolverá essa época da vida dela — e, por isso, resolveu usar para divulgar. Em um vídeo de 45 segundos, ela diz como alguma das obras de arte mais memoráveis são de deuses e heróis pelados.

Entre as obras de arte que Melania se autocomparou, estão Lady Godiva, de John Collier, uma estátua de Eva de Falguière e Les Grandes Baigneuses, de Cezanne.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Melania, então, faz três perguntas: “Por que eu fico orgulhosa depois do meu trabalho de modelo nua? Ou, a pergunta mais iminente, por que a mídia escolher escrutinar minha celebração da forma humana em uma sessão de fotos? Nós não apreciamos mais a beleza do corpo humano ?”

Ela continuou: “Deveríamos honrar nossos corpos e abraçar a tradição atemporal de usar arte como meio de expressão.” Depois, surge uma foto da capa do livro, que deve ser lançado no próximo mês para “esclarecer os fatos” da vida dela.

As fotos de Melania posando nua em 1997 e 2000 ressurgiram na internet durante as primeiras campanhas de Donald Trump para presidente dos EUA. O marido dela a defendeu:

“Melania foi uma das modelos de maior sucesso do mundo, e fez diversas fotos, incluindo capas de grandes revistas. Isso foi de uma revista europeia mesmo antes de eu conhecer Melania. Na Europa, esse tipo de foto é chique e comum,” disse Trump.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.