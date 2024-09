ANWAR AMRO/AFP Um soldado do Exército libanês gesticula para uma ambulância que levava pessoas feridas para um hospital em Beirute, em 17 de setembro de 2024, depois que explosões atingiram vários redutos do Hezbollah ao redor do Líbano

A explosão de centenas de pagers pertencentes a membros do movimento islamita libanês Hezbollah, que causou nove mortos e cerca de 2.800 feridos, marca uma “escalada profundamente preocupante”, alertou a coordenadora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Líbano.

“Os acontecimentos de hoje marcam uma escalada extremamente preocupante num contexto já (...) volátil”, declarou a coordenadora, Jeanine Hennis-Plasschaert, num comunicado, instando ‘todas as partes envolvidas a absterem-se de qualquer ação (...) que possa desencadear uma conflagração mais vasta’. O Hezbollah atribuiu as explosões a Israel, que se recusou a comentar.

