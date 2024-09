NY Post/Reprodução Os dois pretendem fazer seis dias de trilha pela costa da Inglaterra

Um casal de amigos causou furor ao sair em um “mochilão” diferenciado pela Inglaterra: os dois pedalam uma bike completamente nus pelo país.

Neil Cox, 36, e J. Antic, 25, saíram no último sábado, 14, em uma aventura peladões. A ideia é viajar durante seis dias (até o dia 20).

A viagem começou na cidade de Gloucester e terminará em Lan’s Ends, Cornwall, a cerca de 418,5 km de distância. Por enquanto, fizeram paradadas em cidades como Briston, Mendips e Glastonbury.

O objetivo dos naturalistas é ver outras belezas naturais pela costa sudoeste do país. No meio tempo, querem pedalar, fazer escaladas, compras, beber em bares e mais.

Eles costumam ficar hospedados em campings, hotéis e B&Bs, algo como uma pensão ou casas de aluguem diário e temporários.

Até agora, disseram para o New York Post, a viagem foi positiva e enriquecedora.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Não é o primeiro rodeio

Não é a primeira vez que os dois fizeram algo do tipo. Em 2022, Neil explicou, fizeram uma viagem a partir de Stoke, em Cheshire East, “e levantamos cerca de £ 5 mil (R$ 36 mil). Agora, é mais para diversão.”

Quanto ao público, ele explicou que a recepção é variada - mas, embora ele esperasse muitas respostas negativas, não foi isso que aconteceu.

“As pessoas nas redes sociais sempre têm opiniões, mas a maioria não é negativa. O pessoal em Glastonbury apoiou bastante. Foi quase positivo demais, e uma senhora até nos agradeceu [...] e em Bristol ninguém ligou, mas é isso que gostamos, na verdade.”

Casal sempre pedala pelado?

A verdade é que, embora queiram sempre estar pelados, “depois de Glastonbury, eventualmente a gente se vestiu - mas só porque estava ventando e chovendo muito!”

Mas Neil explicou que o naturalismo não tem objetivo de ser ofensivo ou algo assim, e apenas natural:

“Não acho que corpos são ruins ou perigosos. Não é sexual [...] e existe muitos problemas com imagens de corpos pelo mundo. Se pudermos fazer algo para as pessoas pensarem que todos os corpos são ok, isso é algo bom.

E quanto a relações amorosas? Eles garantem que não acontece nada: “Namoro há 10 anos e ela fica confortável comido viajando com outras mulheres, porque ela sabe que gosto, mas não acontece nada.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.