Reprodução 'E ninguém está tentando assassinar Biden/Kamala', disse bilionário nas redes sociais

A Casa Branca criticou nesta segunda-feira (16) uma publicação feita por Elon Musk no X, antigo Twitter, classificando a postagem como “irresponsável”. As informações são da ABC News .

A publicação, feita na noite do último domingo (15), após a segunda tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump, gerou uma onda de críticas antes de ser deletada pelo próprio Musk.

Na postagem, o bilionário sul-africano respondia a um usuário que questionava: “Por que querem matar Donald Trump?”. Dono da plataforma, ele escreveu em resposta: “E ninguém está tentando assassinar Biden/Kamala”.

O comentário gerou repercussão, em grande parte, negativa, acumulando quase 40 milhões de impressões antes de ser apagado, ainda segundo a emissora norte-americana.

Na segunda-feira, Musk voltou atrás e explicou que o comentário tinha sido feito em tom jocoso. Em nova postagem, ele afirmou: “Bem, uma lição que aprendi é que só porque eu digo algo para um grupo e eles riem, não significa que será tão hilário como uma publicação no X”.

Ele ainda complementou: “Acontece que as piadas são MUITO menos engraçadas se as pessoas não souberem o contexto e a entrega for em texto simples”.

Posicionamento da Casa Branca

A Casa Branca, por sua vez, não enxergou a postagem do empresário como uma piada.

Em uma declaração oficial, o governo norte-americano condenou Musk por, segundo eles, “brincar” ou até mesmo “incentivar” a violência política, especialmente em um momento delicado após a tentativa de assassinato contra Trump.

“Como o presidente Biden e a vice-presidente Harris disseram após as notícias perturbadoras de ontem, 'não há lugar para violência política ou para qualquer violência em nosso país', e 'todos nós devemos fazer nossa parte para garantir que esse incidente não leve a mais violência'”, dizia o comunicado.

O governo norte-americano também destacou que a retórica utilizada na publicação de Musk é perigosa e que “a violência deve ser condenada, nunca incentivada ou alvo de piadas. Essa retórica é irresponsável”.

Dono do X, Musk que já manifestou apoio a Trump e foi mencionado pelo ex-presidente como um possível nome para liderar uma comissão de eficiência do governo, caso o republicano seja reeleito.

