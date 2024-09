Divulgação/ HBO Durst durante documentário da HBO

O nome do bilionário estadunidense Robert Durst, morto em 2022, viralizou no TikTok nas últimas semanas entre os entusiastas de casos criminais. E o motivo não está relacionado ao império que sua família construiu no mercado imobiliário, avaliado em US$ 4,4 bilhões (R$ 24,4 bilhões), mas sim ao fato dele ter confessado, sem nem perceber, em 2015, que era um assassino .

A confissão aconteceu durante uma entrevista de Durst para um documentário da HBO. Na ocasião, ele era confrontado sobre a carta que havia enviado à amiga Susan Berman antes dela ser assassinada em 2000 - carta muito semelhante à recebida pela polícia para notificar a sua morte.

Além da morte de Susan, o bilionário também era suspeito de envolvimento no esquartejamento de um vizinho em 2003, que posteriormente admitiu ter matado em legítima defesa, e no sumiço da primeira mulher em 1982.

"Matei todos, é claro"

Sem perceber que o microfone em sua lapela ainda estava ligado, o ricaço fez uma pausa na conversa para ir ao banheiro. Sozinho, murmurou para si: "O que diabos eu fiz? Matei todos, é claro". Após uma breve pausa, o homem se lembra do microfone. O áudio o mostra dizendo: "Aí está. Você foi pego".

A produção levou a declaração incriminadora de Durst à polícia. O bilionário foi preso no dia 14 de março de 2015, um dia antes da exibição do último episódio do documentário, intitulado “The jinx: the life and deaths of Robert Durst” (“A maldição: a vida e mortes de Robert Durst”, em tradução literal).

Dias após o ocorrido, o diretor do documentário, Andrew Jarecki, deu uma entrevista na qual garantiu que Durst sabia que o microfone estava ligado quando confessou os crimes.

"Sempre deixamos seu microfone ligado, e ele sabia disso", contou o diretor. Ele também deu detalhes sobre o momento em que os editores encontraram o áudio da confissão. "Um dos editores apareceu dizendo: 'Acho que encontrei algo'. Ouvi a gravação com alguns de meus sócios e somente balançamos as cabeças. Demorou até que entendêssemos o impacto do tínhamos acabado de ouvir. Foi bastante desconfortável", relatou.

Para o documentarista, a exibição do documentário em nada influenciou a prisão do bilionário, uma vez que a polícia recebeu o material meses antes da edição ser finalizada. "Não temos esse tipo de poder, e não tínhamos como determinar o momento de sua prisão, já que não fazíamos ideia de que ele seria preso, embora tenhamos ficado surpresos por ele ter ficado tanto tempo livre", disse Jarecki.

Assista ao trailer do documentário na HBO

Julgamento e prisão

Durst foi detido em 15 de março de 2015, sem direito à fiança. No dia seguinte, ele passou por audiência e foi transferido para um complexo destinado a detentos com transtornos mentais.

Ele ficou no complexo até março de 2020, mês que deu início ao seu julgamento - e à pandemia global da Covid-19, que levou a vários adiamentos nas audiências.

Foi só em 2021 que Durst foi sentenciado à prisão perpétua pela morte de Susan Berman, assassinada com um tiro na nuca. Na época, o empresário tinha 77 anos.

Pouco tempo depois de sua sentença, o bilionário foi contaminado com o coronavírus. O quadro piorou seu estado de saúde, já muito debilitado devido a um câncer na bexiga. Com isso, Robert Durst morreu em janeiro de 2022, aos 78 anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .