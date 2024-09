Queda do telhado de um prédio

Em 2007, um jovem casal de 21 anos da Carolina do Sul, EUA, morreu ao despencar do topo de um prédio comercial, onde estavam tendo relações sexuais. Os corpos de Brent Tyler e Chelsea Tumbleston foram encontrados, nus, por um taxista que passava pela rua. As roupas estavam no telhado.