Um homem de Florence, Carolina do Sul, EUA, foi mordido por uma cobra peçonhenta e precisou de ajuda médica. Os socorristas chegaram lá e descobriram que ele tinha outras 14 cobras com veneno mortal em casa.

Jeffrey Leibowitz foi mordido por uma cobra na madrugada da sexta, 6. Ele ligou para a emergência e informou sobre a mordida, mas não que o animal era peçonhento e nem que havia outras serpentes perigosas em casa

O departamento de emergência descobriu apenas depois, pela vítima, que a cobra era uma Taipan-do-interior. A serpente é australiana e conhecida por ter o veneno mais tóxico do mundo para humanos. Uma mordida tem veneno para matar 100 adultos.

O homem publicou nas redes sociais um pedido por ajuda após a mordida: “Quem tiver antídoto para veneno de Taipan-do-interior ou souber de quem tenha, por favor, ligue para o Hospital McLeod.”

Polícia é chamada

Os socorristas acabaram chamando a polícia após descobrir que a cobra pertencia à vítima da mordida. Munidos de um mandado, o corpo policial contatou o Departamento de Recursos Naturais para ajuda em como pegar e manejar a cobra.

Durante a busca, a polícia acabou encontrando dois gatos e outras 14 cobras peçonhentas . Eram elas:

1 Mamba Verde

2 Víboras do Gabão

1 Fer-de-Lance (espécie de jararaca)

1 Cobra da Morte

1 Cascavél de Diamante

2 Najas Negras

3 cascavéis não identificadas

3 cascavéis Neotropicais

1 Taipan-do-Interior

A polícia buscou abrigo de emergência para as cobras, e conversou com zoológicos, associações e até um serpentário. Porém, nenhum dos locais conseguiu abrigar as serpentes, pois elas podem estar infectadas com alguma doença contagiosa que poderia ameaçar os animais das instituições.

Um membro da família da vítima acabou pegando as cobras para si. No entanto, os animais foram devolvidos para a polícia e deverão ser sacrificados por orientação de órgãos ambientais do estado. Os gatos foram para um abrigo, e o dono segue hospitalizado em estado grave.