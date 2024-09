Reprodução Ventos no Vietnã provocados pelo Supertufão Yagi

O supertufão Yagi provocou destruição no Vietnã, incluindo edifícios arruinados, barcos afundados e deslizamentos de terra, elevando o número de mortos no país para nove neste domingo (8).

O tufão, que devastou várias regiões da China e das Filipinas esta semana é o mais poderoso a se formar na Ásia até o momento neste ano. Neste domingo, Yagi perdeu força e foi rebaixado à condição de tempestade tropical.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Antes de atingir o Vietnã, o tufão Yagi havia atravessado o sul da China e as Filipinas, resultando na morte de pelo menos 24 pessoas e ferindo dezenas.

Quatro pessoas da mesma família perderam a vida em um deslizamento de terra na província de Hoa Binh, no norte do Vietnã, durante a madrugada. O deslizamento ocorreu após várias horas de chuvas intensas causadas pelo tufão, que desabaram sobre a casa da família. Enquanto o proprietário da casa, de 51 anos, conseguiu escapar, a esposa, a filha e dois netos foram soterrados e encontrados mortos posteriormente.



No sábado (7), o tufão causou a morte de quatro pessoas devido ao desabamento de telhados, conforme relatado pelas autoridades de gestão de desastres. Além disso, um homem morreu na sexta-feira na província de Hai Duong quando uma árvore caiu em função dos ventos fortes.



O tufão Yagi atingiu a costa norte do Vietnã no sábado (7), trazendo ventos que superavam 149 km/h. Vários bairros da cidade portuária de Haiphong estão inundados, com interrupções no fornecimento de eletricidade e danos significativos a linhas e postes.

Na Baía de Ha Long, Patrimônio Mundial da Unesco, famosa por suas ilhas de rochedos e destino turístico internacional, pelo menos 23 barcos foram gravemente danificados ou afundaram na ilha de Tuan Chau, conforme relatado por moradores.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.