Reprodução/Wikicommons Michel Barnier, o novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, em imagem de 2019

O presidente da França , Emmanuel Macron , nomeou nesta quinta-feira (5) o ex-ministro das Relações Exteriores Michel Barnier , de centro-direita, como novo premiê do país.

Barnier foi o negociador do Brexit na União Europeia e, aos assumir o cargo com 73 anos, será o premiê mais velho da história da França.

A nomeação acontece após dois meses de instabilidade na França. Em junho, Macron dissolveu o parlamento e convocar eleições antecipadas para a escolha de um novo premiê.

A esquerda venceu as eleições legislativas, mas não obteve maioria. As negociações para a formação dessa maioria ficaram paralisadas devido às Olimpíadas. Na retomada das conversas, Macron rejeitou o nome sugerido pelos partidos da esquerda e escolheu o primeiro-ministro, o que é permitido pela legislação francesa.

Apesar de estar amparada pela legislação, a decisão de Macron pode custar o seu cargo como presidente: ao escolher um próprio premiê, abre margem para ser alvo de uma moção de censura no Parlamento. Se for reprovado, ele terá de deixar o cargo.

Próximos passos

Agora, o novo premiê deverá formar um novo governo e reativar o Parlamento. O grande desafio de Barnier será o de tentar forçar reformas e o orçamento de 2025 por meio de um parlamento com as atividades suspensas, em um momento em que o país é pressionado Comissão Europeia para reduzir seu déficit.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .