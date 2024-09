Rpeordução Passageiro bêbado causa tumulto em voo para Grécia

Um voo da companhia aérea EasyJet, que saiu de Londres com destino a Kos, na Grécia, teve que realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Munique, na Alemanha, depois que um passageiro bêbado causou tumulto a bordo. (Veja o vídeo abaixo)

O incidente ocorreu na última terça-feira (3), quando o Airbus A320, que havia partido de Londres, alterou sua rota devido ao comportamento desordenado de um dos passageiros que havia consumido uma grande quantidade de whisky.

Embriagado, o homem começou a insultar o capitão da aeronave e a criar problemas com os demais tripulantes. O passageiro, cujo nome não foi divulgado, dirigiu ofensas ao piloto, descrevendo-o como "lixo", e interrompeu o voo com ameaças e xingamentos.



Segundo o jornal britânico The Sun, ele danificou o interfone da aeronave e confrontou a tripulação. A EasyJet, por meio de um comunicado oficial, afirmou que a segurança de seus voos é sua prioridade e que a tripulação está treinada para lidar com situações de risco. A companhia aérea ressaltou que comportamentos abusivos são inaceitáveis a bordo.

Diante da gravidade da situação, a tripulação decidiu desviar o voo para Munique, onde a polícia local foi acionada e aguardava o pouso de emergência. Após a aterrissagem, o passageiro foi retirado do avião pela polícia, algemado e escoltado para fora sob aplausos e provocações dos demais passageiros. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais, mostrando a reação dos passageiros ao tumulto.



Os passageiros do voo U28235 foram acomodados em um hotel em Munique e receberam refeições durante a noite. Na tarde desta quarta-feira (4), foram reembarcados para seu destino final na Grécia.



Veja o vídeo





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.