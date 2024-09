Reprodução Adolescente de 15 anos estava desaparecida

A adolescente filha de brasileiros que havia desaparecido nos Estados Unidos foi encontrada nesta quarta-feira (4). Amanda Caldeira , de 15 anos, está bem e já voltou para casa.

A jovem desapareceu no dia 28 de agosto. Ela nasceu nos Estados Unidos e mora com a família em Harrison, no estado de Nova Jersey, a menos de 20 km de Nova York.

A mãe da jovem, a paraense Lucelia Santos, mora há 22 anos nos Estados Unidos. Ela fez uma campanha nas redes sociais para que Amanda fosse localizada.

Nesta quarta-feira, Lucelia fez um post para anunciar que Amanda havia sido encontrada.

"Minha filha foi encontrada hoje sã e salva, graças ao Senhor Jesus! Obrigada ao Departamento de Polícia de Harrison que trabalhou tanto para nos ajudar a encontrar minha filha, a todas as pessoas, amigos, irmãs e irmãos que oraram por nós", escreveu.

Desde que Amanda desapareceu, cartazes com fotos e descrições da adolescente estavam espalhados pela cidade e pelas redes sociais.

A polícia de Harrison também estava investigando o desaparecimento de Amanda. As autoridades confirmaram que ela foi localizada e agradeceram o esforço da comunidade pelas buscas.

