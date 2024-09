Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu





Um representante da esquerda israelense afirma que, apesar das críticas, apoia o governo de Benjamin Netanyahu frente ao conflito com o Hamas. A nota, assinada por Boaz Hat'zeni, foi publicada pela jornalista e ativista da extrema-direita norte-americana Pamela Geller.

Hat'zeni é descrito pela jornalista como "um grande nome da esquerda em Israel". Na nota, ele diz estar "mantendo os dedos cruzados" pelo primeiro-ministro.

"Netanyahu fez muitas coisas ao longo de seus muitos anos no cargo. Na minha opinião, a balança de fracassos versus realizações está inclinada contra ele, mas agora ele desempenha um papel fatídico, churchilliano", diz o representante da esquerda.

"Ele está enfrentando uma pressão terrível do governo americano hostil, que também está usando pelo menos parte da subversão doméstica contra ele, e ele está enfrentando tentativas de sedição, incitação selvagem, calúnia desenfreada e um público que, embora seja uma minoria, tenta queimar o país em tempos de guerra como se não houvesse amanhã e não houvesse inimigos", completa.



A nota vem em um momento crítico do governo de Netanyahu, que tem sido pressionado interna e externamente para que aceite imediatamente um acordo para a libertação dos reféns retidos pelo Hamas.

Nesta semana, por exemplo, milhares de israelenses foram às ruas para protestar contra o primeiro-ministro . Além disso, a principal organização sindical do país convocou uma greve-geral nesta segunda-feira (2).

"Ele [Netanyahu] faz tudo isso diante da maioria da mídia hostil, do chefe de gabinete e do ministro da Defesa derrotistas que coordenam demais com os americanos e do sistema de justiça corrupto que não levanta um dedo contra os ladrões do estado, os rebeldes e os instigadores, em uma demonstração flagrante de hipocrisia e posição a favor dos rebeldes", diz a nota.



"Se ele resistir à pressão e fizer o que lhe foi designado, o que ele sabe muito bem, ele entrará para a história ao lado de Churchill, porque não apenas o destino de Israel em relação ao islamismo está em jogo agora, mas também o destino do mundo ocidental que lutou contra esse inimigo", diz o representante esquerdista.

"Esta pode ser a grande e histórica hora de Netanyahu", afirma.

A jornalista que publicou a nota tem ascendência judaica, é uma figura polêmica da mídia dos Estados Unidos. Além do seu ativismo político, Geller é conhecida por ser presidente de uma organização anti-muçulmana chamada "Stop Islamization of America" (Pare a 'Islamização' da América, em português).

Entre seus movimentos mais conhecidos, estão as teorias da conspiração sobre genocídios, sobre a eficiência da vacina da Covid-19 e até sobre Barack Obama, a quem acusou de ser um 'cripto-muçulmano' com a família envolvida em abusos de menores e pornografia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .