Matheus Pavlak/Redes sociais Na foto, Matheus comemora boas colocações em campeonatos regionais

Matheus Pavlak, fisiculturista brasileiro de 19 anos, morreu no domingo, 1, por uma parada cardiorrespiratória. O menino estava em casa, no bairro de Salto Weissbach, Blumenau (SC). As informações são d’O Globo.

O esportista chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que fizeram esforços para tentar salvá-lo, mas ele não resistiu e morreu.

View this post on Instagram A post shared by Matheus Pavlak | Atleta (@matheus.pavlak)



O velório de Matheus aconteceu às 16h desta segunda, 2, no Cemitério São José.

O Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires publicou, no Instagram, uma foto de Matheus durante a adolescência e condolências a família. O menino era filho do 2º Sargento PMSC Joel Marcelino Pavlak, professor de Educação Física do CFNP:

“Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau.”







View this post on Instagram A post shared by Colégio Policial Militar - Blumenau (@pmscblumenaucfnp)

O time de treino de Matheus, assim como colegas de equipe e competição publicaram, também, homenagens ao esportista.

Fisiculturismo

View this post on Instagram A post shared by Matheus Pavlak | Atleta (@matheus.pavlak)

Matheus era um influencer de bodybuilding nas redes sociais. Ele mostrava diversos prêmios recebidos ao longo da curta carreira.

Em maio de 2024, Matheus classificou-se bem em concursos regionais, e o treinador anunciou que começariam o treino para competir mundialmente: “Agora trazer aquela condição extrema que a categoria pede”.