Homem se enrola em plástico e tenta se despachar em aeroporto





Um vídeo de um homem tentando “se despachar” em avião correu a internet essa semana. Nas imagens, um homem aparece coberto em plástico filme usado para embalar bagagem em avião - e se encaminhando para área de check-in.

O incidente aconteceu no Aeroporto de Miami , nos Estados Unidos. O homem foi capturado enrolado em plástico da cabeça aos pés, saltitando, pois as pernas estavam enroladas em plástico e não podiam se mover.

O homem, então, se dirigiu a um totem de autoatendimento da área de check-in e tentou despachar a si mesmo. Funcionários viram tudo e chamaram a polícia para lidar com o homem.

Os comentários na publicação original variam: alguns acham que ele fez isso para as redes sociais, outros brincaram e acreditaram ser fetiche. Mas a maioria acha que é só alguém que “perdeu a cabeça.”

A polícia do condado de Miami capturou o homem, mandou ele sair do plástico e foi escoltado para fora do aeroporto. Assista: