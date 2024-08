Reprodução Mulher fica presa em máquina de espremer cana de açúcar





Uma mulher ficou presa em uma máquina de moer cana-de-açúcar em uma espécie de lanchonete no Vietnã.

A mulher entrou no cômodo vestindo um casaco. A parte de trás da peça ficou presa em uma das partes móveis da máquina.

Com o casaco preso, a pessoa acabou erguida do chão e fez um giro completo no ar, o braço passando dentro da máquina.

Um homem aparece correndo e rapidamente desligando a máquina, impedindo que a mulher se machucasse.

Ela acabou apenas com ferimentos leves. Assista ao vídeo: