Reprodução/ Reddit Estátua gigante de menino Jesus no México chama atenção por semelhança com músico Phil Collins

Uma estátua gigante de um menino Jesus foi fonte de inúmeras piadas. A imagem pertence a uma igreja do México e, após ser compartilhada na rede social Reddit, gerou diversas conversas engraçadas.

A maioria das pessoas comparou o menino Jesus a Phil Collins, astro britânico do rock. As pessoas citaram os cabelos e olhos parecidos com a versão jovem do músico.

“Imagina ser um viking e viajar para a Inglaterra para encontrar prata,” escreveu um dos perfis, “apenas para encontrar um bebê Jesus gigante com o rosto de Phil Collins.”

“Fico feliz que eu não fui a única pessoa que viu isso! Eu olhei pra isso e imediatamente pensei “Jesus Me Conhece” na minha cabeça.”

Vale dizer que, embora tenha 73 anos, a versão jovem de Collins tinha uma banda chamada Genesis, o que ajuda a enfatizar a piada com bebê Jesus.

Diversas pessoas também fizeram comentários com trechos de músicas de Phil Collins como se fossem versículos bíblicos.

Piadas e comparações

Não apenas Phil Collins tem semelhanças com o bebê. Aparentemente, o menino Jesus mexicano também tem uma aparencia parecida com a de Nicholas Cage, ator.

Outras comparações são Frodo Bolseiro, de Senhor dos Aneis, e o Senhor do Fogo Ozai, de Avatar: O Último Mestre do Ar.

I don't know if something's in the air tonight, but this Baby Jesus looks a lot like Phil Collins: pic.twitter.com/YpKr9NM3a1 — John Law (@JohnLawMedia) November 20, 2019

Piada antiga

A estátua do menino Jesus não é nova e já foi tema de notícias e piadas anteriormente. Em 2019, a mesma estátua rodou a internet e houve comparações com o músico e os comentários seguiram a piada:

“Antes de estar no Gênesis, será que o Phil Collins era o menino Jesus?”, brincou uma das pessoas que compartilhou a imagem.

“Nossa, esse bebê Jesus parece mais com o Phil Collins do que o Phil Collins já pareceu.”