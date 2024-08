Reprodução Fenômeno aconteceu no domingo (18)

A cidade de Chengdu, na China , recebeu um céu com sete sóis no último domingo (18). Dois fenômenos ópticos causaram uma ilusão de ótica bastante rara na atmosfera. Além disso, as imagens viralizaram. Veja:





Os dois fenômenos são: a refração e a dispersão. No primeiro ocorre a produção de diversas modificações na luz ao passar por um meio que a restringe, afetando sua velocidade de propagação, o comprimento de onda e a direção em que ela se propaga.

O segundo é um efeito frequente que ocorre quando a luz branca passa por um prisma, como a atmosfera. Esse processo separa as cores da luz, resultando na alteração das cores visíveis na imagem. O arco-íris é um exemplo desse fenômeno óptico, que também é causado pela dispersão da luz.

Ou seja, quando juntos, é como se o sol refletisse a própria imagem no céu.





















Condições

Para que esse efeito aconteça, é preciso atender a condições específicas e ideais. Fatores como a posição da Terra em relação ao Sol, a quantidade de nuvens e a presença de água na atmosfera são algumas das variáveis que podem favorecer ou impedir o fenômeno.

