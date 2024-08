Reprodução Orca Kshamenk está em cativeiro na Argentina

Um vídeo filmado durante um dia inteiro, em formato de time-lapse, capturou a orca Kshamenk , que é mantida em cativeiro na America Latina, quase imóvel por 24 horas em um aquário da Argentina . A gravação foi compartilhada pela ONG Urgent Seas nas redes sociais. Veja o vídeo:





Na gravação, a orca é vista parada em uma piscina de apenas 12 metros, onde permanece desde 1992, e sozinha há 24 anos, desde a morte da orca Belén em 2000. Kshamenk tem mais de 6 metros de comprimento e pesa 4 toneladas.

Organizações argentinas, como a Derechos de Animales Marinos (DAM), têm divulgado vários vídeos mostrando a orca em condições semelhantes. Elas acusam o Aquário Mundo Marino, onde Kshamenk está, de maus-tratos, abusos e de manter o animal em cativeiro sem ter a posse ou o direito legal sobre ele.

"Você sabia que os cetáceos se orientam pelo sonar, que a vida deles depende do som? Você sabia que os ruídos dos motores dos filtros das piscinas, os gritos e aplausos das pessoas e o concreto das piscinas prejudicam o sonar deles, e eles têm de anulá-lo para suportar o cativeiro? Você sabia que os golfinhos e Kshamenk passam 23 horas por dia flutuando sem fazer nada, como se você estivesse em uma cela de isolamento, sem ter cometido nenhum crime? Você sabia que esses animais são mantidos com fome para que obedeçam às ordens dos treinadores e possam fazer bem o espetáculo de circo?", diz a ONG em publicação.

Kshamenk reside em uma piscina conectada a outras quatro menores, totalizando seis milhões de litros de água, que é retirada de um poço. A dieta diária da orca consiste em aproximadamente 100 quilos de peixe, tanto frescos quanto congelados.

Conforme a temporada, Kshamenk participa de vários shows, onde realiza truques como sair da água, acenar, esguichar água, saltar e dançar ao ritmo da música, seguindo as ordens de seus treinadores.

No oceano, Kshamenk nadaria cerca de 400 quilômetros por dia. No cativeiro, sua principal atividade física é dar cerca de 500 voltas na pequena piscina onde vive a maior parte do tempo.



