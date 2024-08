Reprodução/X (@marStarship1) Grupo de alpinistas é surpreendido pela erupção do vulcão Dukono

Um vídeo capturado por um drone do governo da Indonésia mostra o momento em que um grupo de alpinistas chega ao topo do Monte Dukono quando é surpreendido por uma erupção. Eles, então, começam a descer do local às pressas. O caso ocorreu no sábado (17).

Assista:

Segundo informações do jornal britânico The Telegraph, os alpinistas violaram uma proibição que os impedia de entrar na zona montanhosa devido à intensa atividade vulcânica no período. Além disso, o periódico informou que todos sobreviveram.

A Agência Nacional de Desastres da Indonésia tem alertado aos aventureiros que não escalem o Monte Dukono, que tem episódios de erupções cada vez mais frequentes desde a década de 1930.

“O público em geral é aconselhado a não escalar ou visitar o Monte Dukono, pois a atividade vulcânica ainda está alta no momento”, disse Priatin Hadi Wijaya, chefe do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos. Ainda, informou que as pessoas estão proibidas de se aproximarem a cerca de 3 km da cratera.

