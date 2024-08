Reprodução: Redes Sociais Mulher morreu há 10 anos

Uma família descobriu que a mãe, dada como desaparecida há mais de 10 anos, estava morta dentro de casa esse tempo todo. O caso ocorreu na província de Hyogo, na região de Kansai, no Japão e foi descoberto após um dos familiares contratar uma empresa de serviço de limpeza Sukkirin Co., Ltd para limpar a residência "abandonada" pela senhora.

A família tinha o desejo de vender o imóvel, que era da mãe , e então chamaram a empresa para a higienização do local.

Quando os funcionários iniciaram a limpeza do espaço, ficaram chocados ao descobrir o corpo de uma mulher oculto entre o lixo acumulado. A mistura do odor de decomposição com o cheiro do lixo fez com que nem mesmo o mau cheiro despertasse a atenção dos vizinhos, que não perceberam o problema.

Questionado pela polícia, o filho e proprietário da casa informou que não sabia do corpo da mãe porque o imóvel ficou desabitado após o desaparecimento dela. Ele diz também que a bagunça é comum em sua família e não percebeu o cheiro de lixo presente na casa. A sala onde os restos mortais foram descobertos pelos funcionários permaneceu sempre trancada.

Na época da morte da mãe, devido a conflitos familiares, os dois filhos não mantinham contato regular com os pais e haviam se mudado de casa.

A última vez que os filhos estiveram com a mãe foi em 2013, quando ela mencionou que faria uma viagem, mas não especificou a data de retorno, conforme relatado pela Tókyo Reporter.

