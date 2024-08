Reprodução Em episódio de desenho estatal da Venezuela, Musk é um diabo maligno que quer conquistar o país





As intrigas entre Nicolás Maduro , presidente da Venezuela , e o guru da tecnologia Elon Musk chegaram à TV. O seriado Súper Bigote , animação da TV estatal do país sul americano, ganhou um episódio sobre o conflito entre os dois.

Episódio de desenho mostra Musk vs Maduro

No capítulo, Super Bigode enfrenta o Diabo: basicamente, Musk com chifres, garras longas e pontiagudas, usando um pentagrama e sentado em um episódio envolto em dinheiro.

No braço animado do milionário aparece um patch similar aos usados pelos exércitos nazistas - mas com a estampa do X, rede social.

O personagem demoníaco diz, no episódio, que quer fazer lavagem cerebral em todos os venezuelanos a partir do uso da tecnologia e redes sociais. Isso seria um modo de conseguir dinheiro:

“Quero as riquezas naturais que esse país tem. Vou atrás da Venezuela, e suas riquezas serão minhas”, diz o milionário entre gargalhadas.

Mas Super Bigode não tem medo e diz que, ali, é como a luta de Davi e Golias. Ele usa uma bíblia e um crucifixo para acabar com Musk - cuja cabeça começa a girar no eixo.

Então, uma mão gigante bate no corpo e o projeta para fora do planeta, em viagem ao espaço - como as promovidas pela empresa de exploração espacial de Musk, SpaceX.

Super Bigode termina o episódio com uma mensagem: “Deus está conosco e quem mexe com a Venezuela se dá mal. Derrotamos completamente o ciberataque que o imperialismo tentou realizar. O fascismo não entrará na Venezuela porque ela tem quem defenda, e sou seu fiel protetor!”





Desenho do Súper Bigote

A série passa na TV estatal da Venezuela em intervalos de programação. Tem, como protagonista, um homem bastante parecido com Maduro - e, como diz o nome, com bigodes. O personagem luta contra diversos “malefícios” do mundo, como os Estados Unidos e políticos opositores do mundo inteiro.

Ainda, o personagem representa o trabalhador e usa capacete de operário, tem mão de ferro e uma capa de herói.

