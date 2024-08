Reprodução Normalmente destinado apenas a presidentes em vigor, escudo à prova de balas será usado em campanhas de eleição nos EUA

Donald Trump fez o primeiro discurso aberto pós-atentado atrás de um “escudo”. O ex-presidente e candidato dos EUA participou nesta quarta, 21, do primeiro comício a céu aberto desde julho, quando um homem atirou nele.

Trump discursou, hoje, na Carolina do Norte e usou o palanque para atacar Kamala Harris, oponente na corrida presidencial, e disse que caso ela seja eleita, "a 3ª Guerra Mundial estaria virtualmente garantida.”

Segurança reforçada e escudo

A segurança do evento foi bastante reforçada desde o ataque a Trump, pois o objetivo é evitar a repetição de qualquer ato parecido com aquele na Pensilvânia, onde uma bala pegou de raspão a cabeça de Trump.

Algumas das precauções novas são:

Instalação de escudo de vidro a prova de balas;

Utilização de atiradores de elite posicionados;

Bloqueio de visão para público externo;

Bloqueio de visão de pontos estratégicos.

O escudo que Trump usou é, normalmente, dispensado apenas para presidentes em atividade. Ele protege três flancos de quem discursa.

As paredes de vidro, de acordo com o Serviço Secreto dos EUA e Washington Posto, serão padrão nos discursos a céu aberto do candidato. Como é época de viagem para campanha eleitoral, diversos estados disporão dos objetos para facilitar o transporte.

Se necessário, o uso dos mesmos escudos será estendido para Kamala Harris, candidata democrata à presidência dos EUA.

Trump volta a público

Esta foi a primeira participação em evento a céu aberto de Trump desde o atentado. Porém, no último mês, o candidato seguiu em eventos em locais fechados.

Nos últimos dias, o ex-presidente reforçou a campanha e começou a visitar diversos estados diferente. O jeito é fortalecer presença nos lugares em que tem mais vantagem.

Guerras e Oriente Médio

Trump disse no discurso desta quarta que a eleição de Kamala Harris tornava a terceira guerra mundial “praticamente garantida.”

Afirmou que, caso fosse na época dele na presidência, nem a guerra entre Rússia e Ucrânia, nem os conflitos na faixa de Gaza, teriam acontecido:

"Se a 'camarada' Kamala for eleita em novembro, a 3ª Guerra Mundial está praticamente garantida. Tudo que ela toca ela destrói".

Assista trecho do discurso:

Trump's "national security" speech today in North Carolina is downright apocalyptic, with lots of fear-mongering about the US being on the brink of nuclear war and/or world war 3 pic.twitter.com/8glHAOaAKC — Aaron Rupar (@atrupar) August 21, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.