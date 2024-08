Divulgação/Polícia Esposa explicou que Eugenio, que embarcou com cabeça sangrando, passara recentemente por cirurgia

Um casal estadunidense foi preso em Miami, na Flórida, após o homem embarcar no avião com a cabeça escorrendo sangue. Os comissários pediram para ele descer, mas ele se recusou.

De acordo com o NY Post, os funcionários da companhia aérea ficaram preocupados com a segurança e bem-estar dos passageiros, pois o sangue escorrendo pode significar um risco biológico.

De acordo com a esposa dele, o sangue estava seco e era por conta de uma cirurgia, aparentemente transplante capilar.

Como foi o caso?

Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier tem 27 anos e estava acompanhado da esposa, Yusleydis Blanca Loyola. O homem tinha sangue na cabeça e um curativo mal posicionado, supostamente para estancar.

Inicialmente, os tripulantes pediram para Eugenio se limpar, retirar o sangue escorrido e refazer o curativo na cabeça. Ele se recusou e disse que não tinha mais gaze.

A equipe, então, explicou que o sangue poderia causar algum tipo de contaminação na cabine e colocar em risco a saúde de outros passageiros - mas o casal não quis ouvir.

Yusleydis disse aos atendentes que, se eles não fossem voar, "então ninguém mais iria". Os funcionários precisaram ligar para a polícia, que entrou no avião para pedir o desembarque.





Os policiais, então, sacaram algemas, colocaram nos dois e os forçaram a desembarcar. A mulher gritava com os agentes em espanhol, explicando que o sangue não causaria risco e que o marido passou por uma cirurgia.

O casal foi, então, levado ao hospital para uma checagem em relação ao sangue, e depois para a cadeia. Nas fotos do presídio, ela aparece com uma roupa de hospital e ele com a cabeça suja de sangue.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.