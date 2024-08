FreePik Casal processa hospital por perder parte do crânio em cirurgia

Fernando e Melinda Cluster entraram com um processo contra o Emory University Hospital Midtown, em Atlanta, alegando que a equipe médica perdeu um pedaço do crânio de Fernando após uma cirurgia cerebral. O casal acusa o hospital de "negligência simples" e está buscando compensação por dor, sofrimento emocional e despesas médicas adicionais, conforme detalhado no processo civil apresentado no condado de DeKalb no início deste mês.



Fernando Cluster foi admitido no hospital em 30 de setembro de 2022, com um diagnóstico de hemorragia intracerebral, o que levou à necessidade de uma hemicraniectomia descompressiva. Esse procedimento envolveu a remoção de uma parte do crânio, conhecida como "flap ósseo", para aliviar a pressão no cérebro, conforme as diretrizes da American Heart Association.

O problema surgiu quando Cluster deveria ter seu flap ósseo reimplantado em 11 de novembro de 2022, durante uma cranioplastia. Segundo o processo, ao buscar o flap ósseo, a equipe do Emory encontrou vários flaps com identificação de paciente incompleta ou ausente, tornando impossível identificar qual flap pertencia a Cluster.

De acordo com a denúncia, o hospital não conseguiu localizar o flap ósseo original de Cluster, resultando no cancelamento da cirurgia programada. O flap foi substituído por um flap sintético, e a cranioplastia foi reagendada para 23 de novembro de 2022. Este atraso fez com que Cluster tivesse que permanecer no hospital por um período mais longo, o que resultou em custos adicionais.

Após a cirurgia, Cluster sofreu uma infecção no flap sintético, o que exigiu procedimentos adicionais e agravou ainda mais sua situação. Atualmente, ele afirma ter mais de $146.845,60 em contas médicas e diz que não consegue trabalhar devido às complicações.

A Emory Healthcare, Inc. respondeu ao USA TODAY com um comunicado informando que está comprometida com a qualidade do atendimento, mas não comenta sobre litígios pendentes. O hospital não negou nem confirmou as alegações feitas no processo.

Agora, Fernando Cluster está buscando que o Emory cubra todos os custos médicos e compensações pelos danos sofridos, conforme solicitado no processo judicial.